مجزرة جديدة في سجن بالإكوادور.. 13 قتيلا بمشاجرة

قُتل 13 سجيناً وأصيب آخران بجروح في عراك اندلع الاثنين داخل سجن في الإكوادور، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي تغريدة على تويتر قالت هيئة إدارة السجون في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إنّ العراك اندلع في سجن بيلافيستا بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (80 كلم غرب العاصمة كيتو) وقد "أسفر عن مقتل 13 سجيناً وإصابة اثنين آخرين بجروح".

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اشتباكات دموية سابقة

وهو نفس السجن الذي دارت فيه في أيار/مايو اشتباكات دموية بين عصابتين متناحرتين أسفرت عن مصرع 44 سجيناً وفرار 220 آخرين، عادت السلطات وألقت القبض عليهم جمعياً تقريباً.

وأكّدت الهيئة أنّ إدارة السجن "استعادت السيطرة" عليه بعد حصولها على "إسناد من الشرطة والجيش".

وغالباً ما تشهد سجون الإكوادور اشتباكات وحشية بين عصابات متناحرة.

حرب السيطرة على السجون

بحسب الحكومة فإنّ عصابات لتهريب المخدّرات تسيطر عليها كارتيلات مكسيكية تخوض في ما بينها حرباً للسيطرة على السجون المكتظة في الإكوادور، وهي حرب عجزت السلطات حتى الآن عن وقفها.

وفي 2021، ضبطت الإكوادور 210 أطنان من المخدّرات معظمها من الكوكايين. ومنذ مطلع العام الجاري بلغت زنة المضبوطات نحو 70 طناً.