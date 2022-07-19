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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً لحماس بعد إطلاق نار من غزة     

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من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز
من قصف إسرائيلي سابق على غزة
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً لحماس بعد إطلاق نار من غزة

أفاد شهود عيان في بلدة بيت حانون شمال القطاع أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس.

القدس - فرانس برس

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شن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات على موقع تابع لحركة حماس بعد إطلاق نار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، على ما أكد الجيش في بيان.

وقال الجيش: "عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على مبنى صناعي في إسرائيل، قصف الجيش موقعا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة".

وفي قطاع غزة، أفاد شهود عيان في بلدة بيت حانون شمال القطاع، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس.

ويأتي القصف بعد ثلاثة أيام على قصف إسرائيل أهدافا في قطاع غزة، ردا على إطلاق أربعة صواريخ من القطاع.

وأطلقت الصواريخ غداة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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وكان آخر تبادل لإطلاق النار بين الجانبين قد سجل في نهاية حزيران/يونيو المنصرم.

ويعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة حماس على القطاع.

ويعاني أكثر من ثلثي سكان القطاع من الفقر بينما تبلغ نسبة البطالة فيه 43%.

وخاضت الفصائل المسلحة في القطاع مع إسرائيل أربع حروب منذ العام 2008.

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