اليمن.. ميليشيا الحوثي تقصف قرية بالبيضاء بعد أسبوع من حصارها

تفرض ميليشيا الحوثي حصاراً مطبقاً على قرية خبزة في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بالتزامن مع قصف مدفعي على منازل الأهالي.

وقالت مصادر إعلامية وناشطون يمنيون، إن مجاميع حوثية مسلحة معززة بآليات عسكرية تفرض حصارا محكما على قرية خبزة في قيفة، واستحدثت نقاط تفتيش على مداخل القرية، وتمنع المواطنين من المغادرة أو الدخول إليها.

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وبحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري، فإن الميليشيا الحوثية بدأت، الثلاثاء، بقصف منازل المواطنين في القرية بالأسلحة الثقيلة، في انتهاك صارخ للهدنة المعلنة برعاية أممية.

وذكرت المصادر أن بعض الأهالي يقومون بالتصدي للعدوان الحوثي على منازلهم بأسلحتهم الشخصية.

ولفتت إلى أن الميليشيا تتهم عددا من أبناء قرية خبزة بالوقوف وراء مقتل 3 من عناصرها قبل نحو أسبوع في جبل الثعالب القريب منها، وهي التهمة التي ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة كسابقتها لتبرير الاعتداءات الحوثية المستمرة على منطقتهم.

وحقق أهالي قرية خبزة بقيفة صمودا أسطوريا في مواجهة جحافل الميليشيا الحوثية التي شنت هجمات متتالية على المنطقة على مدى أربعة أشهر العام 2014 وكبدتها خسائر فادحة.