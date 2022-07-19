قتيل وجرحى بإطلاق نار في باريس.. وتوقيف متهم وفرار آخر

قتل شخص وأصيب 4 آخرين، مساء الاثنين، في إطلاق نار بمقهى في الدائرة 11 بالعاصمة الفرنسية باريس.
Des coups de feu en plein cœur de Paris (11eme) dans un bar à chicha. Un suspect interpellé.— Remy Buisine (@RemyBuisine) July 18, 2022
Bilan provisoire : 1 mort et 4 blessés pic.twitter.com/DwNRObr1Ys
فرار أحدهما
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، بينما فر الثاني، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن.
كما عثرت الشرطة على سلاح آلي من نوع كلاشينكوف، بالقرب من مسرح الجريمة في باريس.
رواد المقهى قبضوا على مشتبه به
من جهته، أوضح فرانسوا فوجلين عمدة المنطقة 11 في باريس، أن رواد المقهى نجحوا في القبض على أحد منفذي الهجوم، بينما فر الآخر وهو مسلح أيضا.
وفي يونيو الماضي، شهدت فرنسا حادثة إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.
وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، حيث كان أحد الجرحى في حالة حرجة والآخر أصيب بطلق ناري في ساقه.
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