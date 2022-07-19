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تحت حراسة مشددة.. برلمان سريلانكا يبدأ قبول أسماء مرشحين للرئاسة

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من كولومبو
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سريلانكا

تحت حراسة مشددة.. برلمان سريلانكا يبدأ قبول أسماء مرشحين للرئاسة

تقدم الرئيس بالنيابة رانيل ويكرمسينغه، والنائب عن الحزب الشعبي لسيراليون دولاس ألاهابيروما، وقائد حزب JJB أنورا كومارا ديساناياكا، لمنصب الرئاسة

العربية.نت، غسان أبو اللوز، وكالات

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استقبل البرلمان السريلانكي، اليوم الثلاثاء، أسماء المترشحين لمنصب رئيس البلاد، فيما سيختار البرلمان الرئيس غدا الأربعاء.

وتقدم الرئيس بالنيابة رانيل ويكرمسينغه، والنائب عن الحزب الشعبي لسيراليون دولاس ألاهابيروما، وقائد حزب JJB أنورا كومارا ديساناياكا، لمنصب الرئاسة.

هذا وانسحب زعيم المعارضة في البرلمان ساجيث بريما داسا من المنافسة على الرئاسة، وأعلن أنه سيدعم النائب دولاس الاهابروما.

وفر غوتابايا راجاباكسا من البلاد الأسبوع الماضي بعد اقتحام محتجين غاضبين من الأزمة مقر إقامته الرسمي واحتلوا مباني عامة رئيسية أخرى.

وعلى صعيد منفصل، اليوم الثلاثاء أيضا، من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن قانونية تعيين ويكر مسينغه كرئيس بالإنابة الأسبوع الماضي من قبل رئيس البرلمان. وفي حال تم الإعلان عن عدم قانونيته، فقد يصبح ويكرمسينغه غير مؤهل للترشح للرئاسة.

وأعلن طلاب ونشطاء سياسيون اعتزامهم تنظيم احتجاجات، اليوم الثلاثاء. وحذرت بعض المنشورات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي المشرعين من العودة إلى دوائرهم الانتخابية إذا صوتوا لصالح ويكر مسينغه.

ويخضع البرلمان لحراسة مشددة من مئات الجنود، وتحصين نقاط دخوله. كما يخضع موظفو البرلمان والصحافيون لتفتيش كامل قبل السماح لهم بالدخول.

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وانهار اقتصاد سريلانكا، ونضبت احتياطياتها من العملات الأجنبية، وعلقت سداد القروض الأجنبية، فيما يعاني سكانها من نقص في الضروريات، مثل الأدوية والوقود والغذاء.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ وتقوم بإعداد خطة لإعادة هيكلة القروض تمهيدا لذلك.

كان خروج راجاباكسا الأسبوع الماضي بمثابة تفكيك مؤقت على الأقل لعائلة راجاباكسا التي حكمت سريلانكا معظم العقدين الماضيين.

وقبل الاضطرابات الأخيرة، شغل ستة من أفراد الأسرة مناصب بينها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية. وقد استقالوا جميعا من مناصبهم بعد انطلاق الاحتجاجات العامة أواخر مارس.

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