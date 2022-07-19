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دعت إليه بنفسها.. حكومة بريطانيا تفوز باقتراع على الثقة

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بوريس جونسون (فرانس برس)
بوريس جونسون (فرانس برس)

دعت إليه بنفسها.. حكومة بريطانيا تفوز باقتراع على الثقة

دبي - العربية.نت

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فازت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين في اقتراع على الثقة كانت قد دعت إليه بنفسها في وقت سابق، إذ منح أعضاء حزب المحافظين الحاكم أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

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في المقابل، دعا حزب العمال المعارض جونسون، الذي قال إنه سيستقيل، إلى التنحي على الفور ليحل محله زعيم لتصريف الأعمال حتى يختار حزب المحافظين خليفته في أوائل سبتمبر أيلول.

"سيرحل بالفعل"

وسعى حزب العمال إلى إجراء اقتراع على الثقة في كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على التنحي عاجلا.

لكن الحكومة اعترضت قائلة إن ذلك غير ضروري لأن رئيس الوزراء قال بالفعل إنه سيرحل. ثم اقترح المحافظون إجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

وفازت الحكومة في التصويت بغالبية 349 صوتا مقابل 238.

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