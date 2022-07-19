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ضربة جوية أميركية تقتل إرهابيين اثنين من "الشباب" الصومالية

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Islamist fighters loyal to Somalia’s Al-Qaida inspired al-Shebab group perform military drills at a village in Lower Shabelle region, some 25 kilometres outside Mogadishu on February 17, 2011. The group claims it has recruited and now training hundreds of new militants to fight against government forces in an expected offensive against militant held positions in the embattled capital following a warning of an attack after 100 days from President, Sheikh Sharrif Ahmed, that are due to expire in a week's time. AFP PHOTO/Abdurashid ABDULLE
عناصر من حركة الشباب الصومالية
الصومال

ضربة جوية أميركية تقتل إرهابيين اثنين من "الشباب" الصومالية

نُفذت الضربة قرب ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى، على ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان

العربية.نت، فرانس برس

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أكد الجيش الأميركي أنه نفذ ضربة جوية على منطقة نائية في جنوب الصومال، الأحد الماضي، أدت إلى مقتل اثنين من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية.

نُفذت الضربة قرب ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى، على ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان في ساعة متأخرة الاثنين.

وقالت إن "التقديرات الأولية للقيادة تشير إلى مقتل اثنين من إرهابيي الشباب في ميدان القتال"، مضيفة أن الضربة أعقبت هجوما على "قوات شريكة" في المنطقة.

الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود
الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود

ولم تؤد الضربة إلى "مقتل أو إصابة أي مدني نظرا للطبيعة النائية التي وقع فيها هذا الاشتباك"، وفق القيادة.

ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى بشأن الهجوم الذي شنته الحركة واستدعى التحرك العسكري الأميركي.

تشن الحركة الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا داميا في الصومال منذ أكثر من عقد ولا تزال تمثل تهديدا رغم عمليات مستمرة للاتحاد الإفريقي.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو بإعادة إنشاء تواجد عسكري أميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترمب بسحب غالبية القوات الأميركية.

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وجاء الإعلان بعد وقت قصير على انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للدولة المضطربة في القرن الإفريقي.

وقال محمود خلال زيارة إلى تركيا في وقت سابق هذا الشهر، إن حكومته ستتفاوض مع الجهاديين فقط عندما يحين الوقت.

طُرد الإرهابيون من العاصمة مقديشو في 2011 على أيدي قوة الاتحاد الإفريقي، لكن الحركة لا تزال تسيطر على مساحات من الريف وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية.

والأحد، أدى انفجار سيارة مفخخة أمام فندق معروف في وسط الصومال وتبنته حركة الشباب، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

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