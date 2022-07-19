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لابيد يحذر من تسبب حزب الله في تصعيد بالمنطقة

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Israeli Prime Minister Yair Lapid speaks during the weekly cabinet meeting in Jerusalem, July 10, 2022. (Reuters)
لابيد
حزب الله

لابيد يحذر من تسبب حزب الله في تصعيد بالمنطقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران أكبر مصدر للإرهاب بالعالم

دبي - العربية.نت، وكالات

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قام رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بزيارة غير معلنة مسبقا إلى الحدود مع لبنان، الثلاثاء، مهددا برد عسكري قاس على ما وصفه بالعدوان "غير المقبول" من حزب الله اللبناني.

تأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع حزب الله.

أمس الاثنين، ذكرت إسرائيل أنها اعترضت طائرة مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية والأسبوع الماضي، وهدد أمين عام حزب الله إسرائيل بتصعيد عسكري إن لم يحل نزاع ملاحي لصالح لبنان.

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وقال لابيد الذي تولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأول من يوليو/ تموز "إسرائيل مستعدة للتحرك ضد أي تهديد. ليست لدينا مصلحة في التصعيد لكن عدوان حزب الله غير مقبول، ومن المحتم أن يقود المنطقة بأكملها نحو تصعيد غير ضروري".

وانضم إليه وزير الدفاع بيني غانتس، ومسؤولون عسكريون بارزون أثناء جولته في المنطقة.

وتعتبر إسرائيل حزب الله أخطر تهديد فوري عليها، وتقدر بأن الجماعة المدعومة من إيران لديها نحو 150 ألف صاروخ ومقذوف لاستهداف إسرائيل.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة أنشأت فيها مؤخرا منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط. وأكد حزب الله أنه أطلق الطائرات المسيرة نحو منطقة متنازع عليها ملاحيا.

وبدا أن إطلاق الطائرات المسيرة محاولة من حزب الله للتأثير على مفاوضات برعاية أميركية بين إسرائيل ولبنان حول حدودهما الملاحية، وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

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