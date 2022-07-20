زيلينسكي ينشئ لجنة للإشراف على استخدام الأسلحة الغربية

أعلنت أوكرانيا عن إنشاء لجنة برلمانية لتنظيم استخدام الأسلحة الغربية في الصراع الدائر بينها وبين روسيا.

ونفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صحة ما يتردد عن إساءة استخدام الأسلحة الغربية، عندما أعلن عن هذه الخطوة في كلمته المصورة بالفيديو أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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وأضاف زيلينسكي: "لكن للقضاء على جميع الادعاءات التي يقوم بها المروجون لروسيا ومن يساعدونهم في أوكرانيا أو في أي مكان آخر، سيتم إنشاء هذا الجهاز البرلماني الإضافي".

وفي السياق قال رئيس أركان القوات الجوية الأميركية تشارلز براون إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين بهدف مساعدة كييف على بناء قوة جوية مستقبلية.

وأضاف براون لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تسعى لخطة طويلة الأمد لبناء القوات الجوية الأوكرانية مستقبلا وفي الوقت الحالي.

وفي الوقت ذاته لم يذكر رئيس أركان القوات الجوية تفاصيل الجداول زمنية وأنواع الطائرات التي قد تكون مناسبة لأوكرانيا.

ويأتي ذلك عقب تحرك لمجلس النواب الأميركي يسمح بتوفير 100 مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانين على الطائرات الأميركية.

وقالت الحكومة الأميركية، أمس، إنها ستعلن عن حزمة أخرى من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال جون كيربي مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، إنه من المقرر أن تشمل الحزمة المزيد من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" الذي استخدمه الأوكرانيون بالفعل بشكل كبير.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة "ستواصل أيضاً فضح الخطط الروسية، حتى يعرف العالم أن أي ضم مزعوم هو متعمد وغير قانوني وغير شرعي"، وأنها ستفرض عقوبات على "الدمى والوكلاء الذين زرعتهم روسيا في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ترغبان في دفع روسيا لمواجهة أوروبا، وذلك عبر دعم أوكرانيا بالسلاح.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في لقاء له مع قناة "روسيا اليوم" ووكالة "نوفوستي" الروسيتين، أنه على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة.

وأضاف لافروف، معلقا على تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأخير "ممثل بارع وفقا لنهج ستانيسلافسكي (المخرج المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي)، لهذا فهو سريع التقمص للغاية".