شرطة باكستان تعتقل رجلين متهمين باغتصاب سائحة أميركية
السفارة الأميركية قالت إن قنصليتها في مدينة لاهور مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية للضحية
اعتقلت الشرطة الباكستانية شخصين على الأقل، بعد أن أبلغت شابة أميركية، 21 عاماً، عن تعرضها لاغتصاب جماعي داخل أحد الفنادق عندما كانت تزور منتجعا سياحيا في إقليم البنجاب شرق البلاد، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.
وكان من بين المعتقلين مستضيف الشابة، والذي نقلها إلى فندق في مدينة ديرا غازي خان، حيث قالت الأميركية إنها تعرضت لاعتداء جنسي هذا الأسبوع، بحسب تحقيق أولي للشرطة.
وصلت الشابة إلى باكستان قبل ثلاثة أسابيع، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق لمعرفة كيف تم استدراج الشابة ونقلها إلى فندق من قبل الرجلين المتهمين باغتصابها.
ومكثت الأميركية في وقت سابق داخل منزل أحد المعتدين المزعومين خمسة أيام.
وقالت السفارة الأميركية في إسلام آباد للأسوشييتد برس إن قنصليتها في مدينة لاهور مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية للضحية.
وأضافت "حماية المواطنين الأميركيين في الخارج أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأميركية، وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. احتراما لخصوصية الضحية المزعومة، لا يمكننا التعليق على تفاصيل الادعاء".
وعلى الرغم من شيوع الاعتداءات الجنسية بحق الباكستانيات، تندر مثل هذه الجرائم ضد الأجانب.
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