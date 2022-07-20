.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شرطة باكستان تعتقل رجلين متهمين باغتصاب سائحة أميركية

  • الخط
الشرطة الباكستانية
باكستان

شرطة باكستان تعتقل رجلين متهمين باغتصاب سائحة أميركية

السفارة الأميركية قالت إن قنصليتها في مدينة لاهور مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية للضحية

ملتان، باكستان - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

اعتقلت الشرطة الباكستانية شخصين على الأقل، بعد أن أبلغت شابة أميركية، 21 عاماً، عن تعرضها لاغتصاب جماعي داخل أحد الفنادق عندما كانت تزور منتجعا سياحيا في إقليم البنجاب شرق البلاد، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.

وكان من بين المعتقلين مستضيف الشابة، والذي نقلها إلى فندق في مدينة ديرا غازي خان، حيث قالت الأميركية إنها تعرضت لاعتداء جنسي هذا الأسبوع، بحسب تحقيق أولي للشرطة.

وصلت الشابة إلى باكستان قبل ثلاثة أسابيع، بحسب الشرطة.

باكستان.. غرق 18 امرأة من عائلة واحدة خلال حفل زفاف الأخيرة باكستان.. غرق 18 امرأة من عائلة واحدة خلال حفل زفاف

وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق لمعرفة كيف تم استدراج الشابة ونقلها إلى فندق من قبل الرجلين المتهمين باغتصابها.

ومكثت الأميركية في وقت سابق داخل منزل أحد المعتدين المزعومين خمسة أيام.

وقالت السفارة الأميركية في إسلام آباد للأسوشييتد برس إن قنصليتها في مدينة لاهور مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية للضحية.

وأضافت "حماية المواطنين الأميركيين في الخارج أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأميركية، وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. احتراما لخصوصية الضحية المزعومة، لا يمكننا التعليق على تفاصيل الادعاء".

وعلى الرغم من شيوع الاعتداءات الجنسية بحق الباكستانيات، تندر مثل هذه الجرائم ضد الأجانب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد