تقرير: إسرائيل تنفذ عملياتها بكل حرية في طهران

في تقرير لها سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على قدرات إسرائيل للتسلل إلى إيران وتنفيذ عمليات في العاصمة طهران في وضح النار.

ونقلت الصحيفة، الثلاثاء، عن "سياسي إصلاحي" إيراني قوله، إن "إسرائيل تنفذ عملياتها بكل حرية في طهران". وأضاف هذا المصدر أن "أعلى مستويات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية اهتز" بعد سلسلة الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل والتي نفذت على الأراضي الإيرانية.

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منظومة إسرائيلية في داخل إيران تتصرف بحرية

وقال المصدر الذي لم تكشف "فاينانشيال تايمز" عن هويته وتحدث لمراسل الصحيفة في طهران، إنه يشعر بأن "إسرائيل أنشأت منظومة واسعة النطاق في طهران تسمح لها بتنفيذ العمليات بكامل الحرية"، مضيفا "من الواضح أن إسرائيل تستهدف الصورة التي ترسمها إيران عن نفسها على أنها دولة آمنة بالكامل".

وبلغت تصفية علماء وعسكريين إيرانيين يعملون في المجال النووي والصاروخي والعسكري ذروتها في الأشهر الأخيرة.

إلى ذلك، نُسبت سلسلة من الوفيات المشبوهة وأعمال التخريب في إيران إلى إسرائيل، ومن بينها مقتل ضابطين في فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وبعض العلماء الشباب العاملين في صناعة الصواريخ والمسيرات، والانفجارات الغامضة التي طالت بعض الصناعات العسكرية الدقيقة والحساسة.

وتكثفت العمليات في مايو من هذا العام، ولكنها تراجعت بشكل كبير في الأسابيع التالية، ولم تذكر السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية، التي عادة ما تنشر تقارير دون قبول المسؤولية عن هذه العمليات، لم تشر إلى أي عمليات جديدة من هذا النوع في إيران خلال الشهر الماضي.

ونفتالي بينيت، الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل لمدة عام، كان قد أعلن عن سياسة أسماها "ضرب رأس الأخطبوط في إيران"، ولكن مع انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة بينيت، حل محله الشهر الماضي يائير لابيد، كرئيس وزراء مؤقت إلا أن نفتالي بينيت لا يزال مسؤولاً عن "ملف إيران" في الحكومة الانتقالية، رغم أن وسائل الإعلام العبرية تؤكد أن دوره ونفوذه في الحكومة قد تقلص إلى حد كبير.

"إسرائيل لم تفعل ما يكفي"

ومع ذلك، قال مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية، إيال حولاتا لقناة تلفزيونية، إن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي" في إيران خلال العام الماضي.

وجاءت هذه التصريحات في الثاني من زيارة جو بايدن لإسرائيل، وبعد ذلك اقترح كبار المسؤولين الإسرائيليين مرارا وتكرارا على الرئيس الأميركي وضع "الخيار العسكري" ضد إيران على الطاولة، ولكن رد الرئيس الأميركي في كل مرة "الدبلوماسية" لا تزال الحل المفضل في التعاطي مع إيران.

وفي خضم الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل وتحذيراتها الصارمة لإيران بشأن إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين في تركيا، أقالت طهران رئيس منظمة مخابرات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب بعد أن كان قد أمضى 13 عاما في هذا المنصب.

كما أجرى الحرس الثوري سلسلة من التغييرات في أجهزة الأمن والحماية لسد الثغرات الأمنية، بما في ذلك تغيير قائد قوات الحماية التابعة للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.

ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" اللندنية، فإن العناصر الأصولية في الحكم الإيراني باتت تقر أيضا بحقيقة، وهي أن أمن البلاد يواجه تهديدا من ناحية العمليات المنسوبة إلى إسرائيل. ونقلت الصحيفة سلسلة من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إيرانيين بهذا الخصوص، من قبيل القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري.

وكتبت الصحيفة تقول "إن بعض الإيرانيين العاديين يشعرون أيضا بأمان أقل بسبب التقارير العديدة عن الهجمات على بلادهم في الأشهر الأخيرة".

"انهيار النظام من الداخل"

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال في سوق طهران يُدعى "علي"، لم تكشف عن هويته الكاملة: "من الذي يعطي معلومات للإسرائيليين؟ يجب أن يكونوا من داخل النظام وهم مسؤولون عن ذلك، نحن نشعر بالأمان، لكن من يدري، ربما هذا النظام طور الانهيار من الداخل مثل الاتحاد السوفيتي".

ويبدو أن الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل التي استهدفت البنية التحتية والمؤسسات والأفراد وأهدافا أخرى في إيران هي جزء من سياسة تطلق إسرائيل عليها "الحرب بين الحروب" وتقدر تكلفتها بأنها أقل من حرب حقيقية واسعة النطاق.

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بعد يوم واحد من انتهاء زيارة بايدن إلى المنطقة، عن استيائه بشكل تلميحي من رفض الولايات المتحدة القبول بالخيار العسكري ضد إيران، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي مستمر في اتخاذ الاستعدادات لمهاجمة إيران وتنفيذ ذلك عند تلقي الأوامر من الكادر السياسي، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان التحضير للهجوم على إيران يشمل قصف المنشآت النووية فقط أم لا.