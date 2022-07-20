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لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا ستتجاوز دونيتسك ولوغانسك

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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Denpasar, Indonesia July 7, 2022. (Reuters)
لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا ستتجاوز دونيتسك ولوغانسك

لافروف حذر الغرب من "إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى"

دبي - العربية.نت

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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب من "إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى"، موضحا أن القوات الروسية يمكن أن تذهب إلى مدى أبعد في الرد على مثل الخطوة.

وقال لافروف، الأربعاء، إن "المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تغيرت، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك".

وفي وقت سابق، قال لافروف إن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ترغبان في دفع روسيا لمواجهة أوروبا، وذلك عبر دعم أوكرانيا بالسلاح.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" ووكالة "نوفوستي" الروسيتين، أنه على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة.

وأضاف لافروف، معلقا على تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأخير "ممثل بارع وفقا لنهج ستانيسلافسكي (المخرج المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي)، لهذا فهو سريع التقمص للغاية".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وتعليقا على إمكانية اندلاع صدام نووي بين روسيا وأوروبا، قال لافروف إن "الحرب النووية ليس بها منتصر، لذلك لا يمكن أن تنشب مثل هذه الحرب".

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وحول عدم جدوى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال لافروف: "لقد طلبت القيادة الأوكرانية، في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بدء مفاوضات معنا، ولم نرفض، بل اتخذنا نهجا صادقا تجاه هذه العملية، لتكشف الجولات الأولى، التي جرت في بيلاروسيا، عن عدم رغبة الجانب الأوكراني فعليا في مناقشة أي شيء بجدية. ويمكنك سماع ما يقوله المستشار الألماني، أولاف شولتس، أو رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، وما تقوله رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وعدد من المسؤولين الأوروبيين الآخرين، بما في ذلك المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين، حينما يقولون جميعا إن أوكرانيا يجب أن تنتصر في ساحة المعركة، وإن أوكرانيا لا ينبغي عليها أن تتفاوض الآن. ويعود ذلك لأن موقف أوكرانيا الآن هو موقف ضعيف، لهذا يتعين عليها أولا أن تحسن موقفها، وتصحح هذا الوضع، وعندها فقط تبدأ الحديث من موقع قوة". مشيرا إلى أن "كل ذلك لن يؤدي إلى نتيجة وسيذهب أدراج الرياح".

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