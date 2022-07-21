الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات على شخصيات عسكرية سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج عدد من ضباط قوات النظام السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وأوضح البيان أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.

الاتحاد الأوروبي يتهم

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتهم ضباط النظام السوري بـ" تجنيد" مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

كذلك تتهم أوكرانيا روسيا بإقامة معسكرات لإيواء وتدريب "مرتزقة" من سوريا قرب الحدود الأوكرانية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

تبادل الاتهامات

ومنذ بدء العملية تقاذف الطرفان (الروسي والأوكراني) التهم بتجنيد المرتزقة، علما أن كييف كما موسكو شرعت الأبواب لمشاركة مقاتلين أجانب في النزاع.

فيما حذرت دول غربية على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان شكلتا رأس حربة في المواجهة مع موسكو خلال الفترة الماضية، وغيرهما من الدول أيضا، مواطنيها من الانخراط في المعارك.