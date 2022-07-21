.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات على شخصيات عسكرية سورية

  • الخط

الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات على شخصيات عسكرية سورية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج عدد من ضباط قوات النظام السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.

الجيش الأوكراني: الروس يدربون مرتزقة من سوريا قرب حدودنا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الجيش الأوكراني: الروس يدربون مرتزقة من سوريا قرب حدودنا

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح البيان أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.

الاتحاد الأوروبي يتهم

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتهم ضباط النظام السوري بـ" تجنيد" مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

كذلك تتهم أوكرانيا روسيا بإقامة معسكرات لإيواء وتدريب "مرتزقة" من سوريا قرب الحدود الأوكرانية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

تبادل الاتهامات

ومنذ بدء العملية تقاذف الطرفان (الروسي والأوكراني) التهم بتجنيد المرتزقة، علما أن كييف كما موسكو شرعت الأبواب لمشاركة مقاتلين أجانب في النزاع.

فيما حذرت دول غربية على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان شكلتا رأس حربة في المواجهة مع موسكو خلال الفترة الماضية، وغيرهما من الدول أيضا، مواطنيها من الانخراط في المعارك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعدما تخطت الصحة والاقتصاد.. كيف دفعت "كورونا" بتونس إلى صراع سلطات؟ بعدما تخطت الصحة والاقتصاد.. كيف دفعت "كورونا" بتونس إلى صراع سلطات؟
اكتشف المزيد