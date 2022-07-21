الكرملين: العقوبات القاسية لا تدفع الدول لتغيير مواقفها

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها.

وقال بيسكوف في اتصال مع الصحافيين: "حتى أشد العقوبات لم تنجح في دفع الدول لتغيير موقفها"، وفق رويترز.

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"سنبقي الضغط عالياً"

يذكر أنه في وقت سابق الخميس فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعد أن دعمت الدول الأعضاء في الكتلة سلسلة من الإجراءات التي تشمل واردات الذهب وتشديد الرقابة على الصادرات على بعض السلع عالية التقنية.

وقالت المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي المعززة والممتدة ضد الكرملين ترسل إشارة قوية إلى موسكو: سنبقي الضغط عالياً لأطول فترة ممكنة".

غير أن تفاصيل العقوبات لا تزال غير واضحة لأنها لا تزال بحاجة إلى نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

"حظر الذهب"

وسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع إلى تشديد حزمة العقوبات الواسعة على روسيا والبحث عن طرق لإضافة حظر على صادرات الذهب على أمل أن تبدأ الإجراءات أخيراً في التأثير بشكل حاسم على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين إن "أهم شيء في الوقت الحالي هو حظر الذهب الروسي"، الذي يعد ثاني أكبر صناعة تصدير في موسكو بعد الطاقة.

يأتي ذلك فيما التزمت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي بالفعل بحظر الذهب، بحجة أن روسيا استخدمت ذهبها لدعم عملتها للتحايل على تأثير عدة جولات من العقوبات التي فرضتها دول حول العالم بالفعل على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

السلاح والعتاد

وعلاوة على الإجراءات التقييدية، قرر الاتحاد الأوروبي أيضاً تقديم 500 مليون يورو لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد. فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.