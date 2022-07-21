في أعقاب انهيار حكومته.. رئيس وزراء إيطاليا يستقيل

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، استقالته، على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.
وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم "استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها"، مضيفاً أن الرئيس "أخذ علماً بذلك"، وأن الحكومة باقية "لتصريف الأعمال"، وفق فرانس برس.
إلى ذلك من المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر أو أكتوبر، بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.
فشل المفاوضات
جاءت الاستقالة غداة إعلان ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي، الأربعاء، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.
وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021، مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.
لكنه قدّم في 14 يوليو استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.
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