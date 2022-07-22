أوكرانيا تفتح تحقيقاً في بيع غير شرعي لذخائر تخص قواتها

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية فتح تحقيق في بيع غير شرعي لذخائر مخصصة لقوات الحرس الوطني الأوكراني.

كما أوضحت النيابة العامة أن قيمة البيع غير الشرعي للذخائر تقدر بقيمة 200 ألف دولار.

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وكانت وسائل إعلام ألمانية قالت إن جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" لديه أدلة عن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تهريب كميات كبيرة

فيما أشارت إلى أن الجهاز أبلغ بعدة حالات لأفراد حاولوا مغادرة أوكرانيا بأسلحة نارية، وأن شبكات إجرامية تعمل على تهريب كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر بما في ذلك الأسلحة العسكرية.

وذكر المتحدث باسم يوروبول أن هناك إعلانات على الإنترنت لبيع أسلحة، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات، مشيرا إلى أن تأكيد صحة مثل هذه الإعلانات يتطلب مزيدا من التحقق.

وقال ممثل يوروبول إن مثل هذه الإعلانات قد تكون جزءا من الدعاية الروسية التي تهدف إلى تحريض الرأي العام ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

جماعات إجرامية

من جهتها، ذكرت شركة البث SWR، نقلا عن وثيقة سرية من يوروبول، أن جماعات إجرامية تنشط في المنطقة، وهي تخطط أو تقوم بالفعل بتهريب عدد كبير من الأسلحة من أوكرانيا.

يذكر أن الشرطة الأوروبية كشفت عن تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا لدول أوروبية، محذرة من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجرمين وإرهابيين، وذلك حسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.