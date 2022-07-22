اعتقال خلية إيرانية جديدة في تركيا خططت لقتل إسرائيليين

أفادت مصادر "العربية"، اليوم الجمعة، باعتقال خلية إيرانية مكونة من 3 أشخاص في تركيا، أمس الخميس، بتهم التخطيط لقتل إسرائيليين.

إلى هذا، أعلنت وسائل إعلام تركية، أنه جرى حتى الآن توقيف 7 إيرانيين، وأُقر منع سفر بحق مواطنة إيرانية ثامنة بتهمة التخطيط لقتل إسرائيليين في مدينة إسطنبول.

مادة اعلانية

ووجهت النيابة العامة في إسطنبول تهم التجسس السياسي والعسكري للمواطنين الإيرانيين الذين كشف عن توقيف 5 منهم بداية، و3 آخرين لاحقا في عملية للمخابرات التركية، أمس.

الخلية الأولى

وأعلن الأمن عن اعتقال المجموعة الأولى من المواطنين الإيرانيين في 23 يونيو الماضي، في اليوم الذي زار فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد تركيا، وبعد تحذير إسرائيلي، في الـ13 من الشهر الماضي، من عمليات تستهدف المواطنين الإسرائيليين.

كما قالت السلطات التركية إن المتهمين كانوا ينفذون في منطقة تقسيم السياحية بقلب إسطنبول، عمليات ترصد ومراقبة، ووجهت لهم أيضا تهم التجسس.

راقبوها خطوة بخطوة

فيما كشف الإعلام التركي أن الخلية جرت متابعتها خطوة خطوة، وجرى الكشف عن أسلحة ضبطت معها، وجوازات سفر تعود لدول أخرى، وأن الخلية كانت تتنكر بغطاء السياحة والتجارة والدراسة.

وبحسب التحقيقات، عثر على 3 أسلحة فردية من عيار 7.65 ملم، وجهازي ليزر يوضعان على الأسلحة، و3 كواتم صوت، وعدد كبير من الرصاصات من نفس عيار الأسلحة المصادرة.

تأتي هذه العمليات بعد أن كان وزير الخارجية الإسرائيلي قد حذر، في 13 يونيو، من السفر إلى تركيا، مطالبا الموجودين هناك بمغادرة البلاد فورا.