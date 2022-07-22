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الأردن: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة وذخيرة شمال البلاد

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بترا

الأردن: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة وذخيرة شمال البلاد

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة، في المنطقة الشمالية دون تحديد مصدرها.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة، وتحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

كما أكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

محاولات سابقة

وكان الأردن أعلن منذ يونيو الماضي، إحباط محاولات تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة على حدوده الشمالية مع سوريا.

الجيش الأردني (فرانس برس)
الجيش الأردني (فرانس برس)

وأكد أنه سيضرب بيد من حديد وبكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع العبث بالأمن الوطني.

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