.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البرازيل.. 18 قتيلا بعملية للشرطة في مدينة صفيح

  • الخط
الشرطة البرازيلية
عناصر من الشرطة البرازيلية

البرازيل.. 18 قتيلا بعملية للشرطة في مدينة صفيح

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قُتل 18 شخصاً على الأقلّ الخميس خلال عملية نفّذتها قوات الأمن البرازيلية ضدّ الجريمة المنظّمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو، بحسب ما أعلنت الشرطة.

جيش سريلانكا يفض اعتصام القصر الرئاسي.. ويعتقل محتجين العرب والعالم جيش سريلانكا يفض اعتصام القصر الرئاسي.. ويعتقل محتجين

وقال متحدّث باسم الشرطة المدنية للصحافيين إنّ القتلى هم 16 شخصاً "يشتبه بانتمائهم" إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان مدينة الصفيح تبلغ من العمر 50 عاماً، وعنصر من قوات الأمن عمره 38 عاماً.

400 عنصر من قوات الأمن

لكنّ مكتب "المدافع عن الحقوق" و"لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين البرازيليين" أكّدا لوكالة فرانس برس أنّ المعلومات التي بحوزتهما تفيد بسقوط 20 قتيلاً خلال العملية الأمنية.

وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها عشر عربات مصفحة وأربع مروحيات.

مدينة صفيح

و"كومبليكسو دو آلامو" هي مدينة صفيح ضخمة وقد هدفت العملية الأمنية إلى التصدّي لعصابة متخصّصة بنهب عربات نقل البضائع والأموال.

وكانت السلطات أفادت بمقتل خمسة أشخاص في هذه المنطقة التي تشهد بانتظام اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعصابات الجريمة المنظمة، ولا سيما تلك المتخصّصة بتهريب المخدّرات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من سكان مدينة الصفيح شكواهم من تصرفات قوات الأمن خلال العملية، مؤكّدين أنّه تمّ اقتحام منازل عدد منهم خلال تنفيذ العملية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات واسعة في العراق تطالب برد فعل قوي ضد تركيا بعد هجوم دهوك احتجاجات واسعة في العراق تطالب برد فعل قوي ضد تركيا بعد هجوم دهوك
اكتشف المزيد