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جيش سريلانكا يفض اعتصام القصر الرئاسي.. ويعتقل محتجين

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محتجون في سريلانكا - رويترز
محتجون في سريلانكا - رويترز

جيش سريلانكا يفض اعتصام القصر الرئاسي.. ويعتقل محتجين

دبي - العربية.نت

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اقتحم المئات من عناصر الشرطة والجيش في كولومبو ليل الخميس- الجمعة المخيّم الرئيسي للمتظاهرين أمام القصر الرئاسي وبدأوا بتفكيك خيم المحتجّين، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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اعتصام المئة يوم

وطوق الجيش موقع الاحتجاج الذي رابط فيه المتظاهرون منذ أكثر من مئة يوم، كما قطعت الشرطة الطرق المؤدية للمكان.

فيما أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش اعتقل عددا من المتظاهرين، فيما قال المحتجون إنهم كانوا ينوون إخلاء الموقع ظهر الجمعة.

فتح الطرق المؤدية للقصر

وشنّ عناصر الشرطة والجيش هذه العملية لفتح الطرقات المؤدّية إلى القصر الرئاسي وإخلاء المعتصمين أمامه، علماً بأنّ المحتجين كانوا قد تعهّدوا إخلاء المكان بحلول عصر الجمعة.

اقتحام المخيم

كما اقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المخيّم مسلّحين بهراوات وراحوا يزيلون العوائق التي وضعها المحتجّون أمام البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي الذي كانوا قد اقتحموا قسماً منه في وقت سابق من تموز/يوليو الجاري.

وكان المحتجّون أعلنوا عزمهم على إخلاء المنطقة بحلول عصر الجمعة، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد رانيل ويكرمسينغه.

تأتي هذه التطورات عقب تحذيرات أمنية من اتخاذ الإجراء القانوني ضد المتظاهرين استنادا لقرار قضائي يقضي بعدم التجمع بالقرب من تمثال رئيس وزراء سابق في غال فيس.

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