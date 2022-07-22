رغم نفي أميركا.. روسيا: دمرنا 4 راجمات صواريخ هيمارس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها المسلحة دمرت 4 راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأميركية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو الحالي.

يأتي ذلك بعد نفي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي، الجنرال مارك ميلي، تدمير روسيا لأي من أنظمة إطلاق الصواريخ التي أرسلتها بلاده إلى أوكرانيا.

مادة اعلانية

وقال ميلي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع لويد أوستن، الأربعاء، إن الجيش الروسي لم يسقط أياً من أنظمة الصواريخ هيمارس التي قدمتها الولايات المتحدة، وفق "نيوزويك".

كما أضاف أنه حتى الآن لم تنجح روسيا في تدمير أي من أنظمة الصواريخ هيمارس في أوكرانيا.

"لها تأثير كبير"

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد صرحت سابقاً أن أنظمة هيمارس لها "تأثير كبير على ما يجري، على الخطوط الأمامية" في أوكرانيا".

وأعلن أوستن الأربعاء خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، أن الولايات المتحدة سترسل أربع M142 HIMARS إضافية إلى أوكرانيا، وبذلك يصل المجموع إلى 16.

وبالإضافة إلى أنظمة إطلاق الصواريخ، قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سترسل قريباً المزيد من الذخائر لنظام هيمارس و"ذخيرة مدفعية دقيقة التوجيه، ومركبات تكتيكية وغيرها من أشكال الدعم".

تدمير مستودعات ذخيرة

يذكر أن أوكرانيا قالت الأسبوع الماضي إنها تمكنت من تدمير مستودعات ذخيرة روسية في مدينة نوفا كاخوفكا جنوب البلاد باستخدام هيمارس الأميركية الصنع. كما دمرت القوات المسلحة الأوكرانية جزئياً جسر أنتونيفكا رود الحيوي في منطقة خيرسون الجنوبية بعد ضربه بنظام هيمارس، حسب ما أفاد صحيفة "كييف بوست" الأربعاء.

يشار إلى أن هيمارس هي راجمات تركّب على مدرعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة.

موسكو تحذر

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تأهبت الولايات المتحدة كما غيرها من دول الغرب إلى مساعدة كييف عسكرياً. وتندرج تلك الراجمات في إطار المساعدات العسكرية الأميركية لكييف.

لكن مع اشتداد المعارك شرق البلاد منذ أواخر مارس الماضي، كثفت السلطات الأوكرانية مناشداتها الغرب لتزويدها بصواريخ طويلة المدى وأكثر دقة وتطوراً بهدف صد القوات الروسية، إلا أن الدول الغربية ترددت قليلاً خوفاً من أن تطال تلك الأسلحة الأراضي الروسية، ما قد يوسع النزاع إلى ما لا تحمد عقباه.

في حين حذرت موسكو من تلك الخطوة. ففي مطلع يونيو الفائت رأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن دعم واشنطن للقوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ وذخائر دقيقة ومتطورة ومتوسطة المدى، قرار سلبي للغاية، وقد يزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة، وفق تعبيره.