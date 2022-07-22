روسيا: ستخضع سفن الحبوب من وإلى أوكرانيا للتفتيش

بعد إعلان اتفاق برعاية أممية لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، أكدت روسيا أنها ستخضع سفن الحبوب من وإلى أوكرانيا للتفتيش لمنع تهريب السلاح.

فقد أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن تفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية سيتم عند الدخول والخروج من البحر الأسود.

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إزالة القيود

وأشار شويغو إلى أنه قد تم التوقيع اليوم على وثيقتين في إسطنبول بهدف حل مشاكل إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية.

كما تابع قائلاً إن "الوثيقة الأولى تنص على إشراك الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

مركز تنسيق رباعي

وأردف أن "الوثيقة الثانية تحدد على خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا. وتستند إلى الخوارزمية التي اقترحتها روسيا، بما في ذلك الممر الإنساني البحري، والذي يمكن للسفن التجارية من خلاله العبور بأمان من وإلى موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا".

وأضاف أنه بحسب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا وممثلي الأمم المتحدة وأوكرانيا، سيتم إنشاء مركز تنسيق رباعي مشترك في إسطنبول.

كذلك سيقوم ممثلو المركز بتفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من أجل منع نقل الأسلحة والذخيرة، وكذلك استبعاد الاستفزازات.

إزالة الألغام

وأكد أنه يجب على كييف أن توفر الأمن في المياه الإقليمية الأوكرانية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالألغام، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن كلا من ممثلي روسيا وأوكرانيا وقعا اليوم على اتفاقية في تركيا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

ووقع وزيران من موسكو وكييف الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.