زيلينسكي: ضمان احترام اتفاق الحبوب مسؤولية أممية

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية والذي وقع في وقت سابق في اسطنبول.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة اليومية "الجميع يعلم أن روسيا يمكن أن تمارس استفزازات وتحاول تشويه صدقية الجهود الأوكرانية والدولية. لكننا نثق بالأمم المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق".

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تصدير 20 مليون طن

كما أضاف أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبًا من حصاد السنة الماضية وكذلك حصاد العام الحالي.

وأوضح أن "الأمر متعلّق بعائدات المزارعين ومجمل قطاع الزراعة وميزانية الدولة. إنها وظائف. لدينا الآن حوالى 10 مليارات دولار من الحبوب".

منع كارثة عالمية

وأوضح "هناك فرصة لتخفيف خطورة الأزمة الغذائية التي تسببت بها روسيا ومنع كارثة عالمية - مجاعة قد تؤدي إلى فوضى سياسية في عدد كبير من دول العالم، خصوصًا في الدول التي تساعدنا".

من جهته، أكد وزير البنى التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف من جانبه أن بلاده مستعدة لاستئناف عمليات التصدير "في غضون بضعة أيام".

"لم تحصل خيانة"

وقال في بثّ فيديو من اسطنبول نقله التلفزيون الوطني الأوكراني "في غضون بضعة أيام، نحن مستعدّون لبدء التصدير من مرافئ البحر الأسود".

وأكد أن "الاتفاق وُقّع وفق شروطنا. لم تحصل خيانة".

يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا وقعتا الجمعة في اسطنبول اتفاقًا مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم.

ووقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصّين متطابقين لكن منفصلين، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع على أي مستند مع الروس.