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بعد ساعات من قمع محتجين.. تعيين رئيس لحكومة سريلانكا

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من مراسم تعيين رئيس الوزراء السريلانكي الجديد

بعد ساعات من قمع محتجين.. تعيين رئيس لحكومة سريلانكا

دبي - العربية.نت

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بعد ساعات من مداهمة القوات الأمنية مخيم محتجين وسط كولومبو، أعلن الرئيس السريلانكي، رانيل ويكريميسنغه، اليوم الجمعة، تعيين دينيش جواناواردينا رئيسا للحكومة، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

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وأدى حليف لعائلة راجاباكسا السياسية التي حكمت البلاد، وهو وزير سابق من حزب بودوجانا بيرامونا، اليمين بحضور الرئيس رانيل ويكريميسنغه، جالسا أمام ضباط جيش بالزي الرسمي في غرفة احتشد فيها نواب ومسؤولون، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

ومن المتوقع أن يؤدي باقي أعضاء مجلس الوزراء اليمين في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

جاء هذا بعد ساعات فقط من قيام قوات الأمن بمداهمة مخيم احتجاج احتله متظاهرون غاضبون من عائلة راجاباكسا في كولومبو وإخلاء جزء منه، مع اعتقال ما لا يقل عن تسعة أشخاص مع تحرك الإدارة الجديدة لقمع المتظاهرين.

من كولومبو - رويترز
  • من كولومبو - رويترز
  • من كولومبو - رويترز
2 صور
من كولومبو - رويترز
من كولومبو - رويترز
من كولومبو - رويترز
من كولومبو - رويترز

كما قال منظمو الاحتجاجات إن ما لا يقل عن 50 متظاهرا أصيبوا، بينهم بعض الصحافيين الذين تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن. وأفادت مصادر في أحد المستشفيات أنه استقبل اثنين منهم.

وأججت أزمة سريلانكا، الناتجة عن سوء الإدارة الاقتصادية وتداعيات الصراع في أوكرانيا، احتجاجات شعبية استمرت شهورا وأجبرت في النهاية الرئيس جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد.

من تظاهرات سريلانكا - رويترز
من تظاهرات سريلانكا - رويترز

وانتخب المشرعون في سريلانكا القائم بأعمال الرئيس رانيل ويكريميسنغه رئيسا للبلاد يوم الأربعاء على أمل أن تساعد خبرته الطويلة في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية تصيبها بالشلل.

كما أعلن ويكريميسنغه حالة الطوارئ بينما يسعى للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

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