.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول انفصالي في مولدوفا: الاندماج مع روسيا لا يزال ممكناً

  • الخط
من إقليم ترانسنيستريا(أرشيفية- فرانس برس)
من إقليم ترانسنيستريا (أرشيفية- فرانس برس)

مسؤول انفصالي في مولدوفا: الاندماج مع روسيا لا يزال ممكناً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعيش مولدوفا أجواء من الترقب والقلق منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، خشية أطماع روسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.

وفي هذا الإطار، عبر وزير خارجية ترانسنيستريا في مولدوفا، اليوم الجمعة، عن التزامه بتحقيق الاستقلال والتوحيد المحتمل مع روسيا، مشيراً إلى أن ترشح مولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي ينهي فعليا أي إمكانية للتعاون.

بوتين وسر كامن في ترانسنيستريا.. ما الذي تخشاه مولدوفا؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين وسر كامن في ترانسنيستريا.. ما الذي تخشاه مولدوفا؟

الانضمام لروسيا

وقال فيتالي إيغناتيف، وزير خارجية الحكومة غير المعترف بها، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، إن ترانسنيستريا ستسعى لتحقيق الأهداف المحددة في استفتاء عام 2006، وهي التنمية المستقلة لترانسنيستريا والدخول الحر اللاحق إلى الاتحاد الروسي".

ترانسنيستريا (أ ف ب)
ترانسنيستريا (أ ف ب)

كما أضاف أن الانضمام الحر اللاحق إلى روسيا يعد عملية تتطلب على الأرجح قرارات مهمة وإعدادا سياسيا وغير ذلك الكثير، لافتاً إلى أن الأولوية الرئيسية هي الاستقلال.

واستضافت ترانسنيستريا، وهي قطعة أرض تقع بين أوكرانيا وبقية مولدوفا، وحدة من قوات حفظ السلام الروسية منذ نهاية حرب انفصالية عام 1992.

تصاعد التوترات

فمنذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط، تزايدت التكهنات بأن روسيا قد تستهدف السيطرة على الإقليم.

وفي أبريل/ نيسان، تسببت سلسلة من الانفجارات في الأراضي التي يقطنها 470 ألف شخص في تصاعد التوترات.

ترانسنيستريا (أ ف ب)
ترانسنيستريا (أ ف ب)

يشار إلى أن مولدوفا محايدة دستوريا، وبالتالي فهي ليست عضوًا محتملًا في الناتو، لكنها تُظهر توجهاً غربيًا متزايدًا.

وفي يونيو/ حزيران، منحها الاتحاد الأوروبي وضع دولة مرشحة، وعضوية الكتلة الكاملة مشروطة بإصلاحات مثل معالجة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نواب البرلمان: الغنوشي وضع تونس في حالة فوضى سياسية نواب البرلمان: الغنوشي وضع تونس في حالة فوضى سياسية
اكتشف المزيد