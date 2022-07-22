.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن: سنراقب التزام روسيا باتفاق الحبوب الأوكرانية

  • الخط
المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد
المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: سنراقب التزام روسيا باتفاق الحبوب الأوكرانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أن بلادها ستعمل على محاسبة روسيا إذا لم تلتزم بتنفيذ اتفاق أبرم بقيادة المنظمة الدولية، اليوم الجمعة، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

فيما قال جيمس أوبراين، مدير مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، إن الولايات المتحدة تريد أيضاً من الصين التوقف عن تكديس الحبوب وعرض المزيد للوفاء بالطلب العالمي على المساعدات الإنسانية.

برعاية أممية.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب في تركيا العرب والعالم برعاية أممية.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب في تركيا

تخفيف أزمة الغذاء

يأتي ذلك بعدما وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا اليوم لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في اتفاق قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

من اتفاق اسطنبول (أ ف ب)
من اتفاق اسطنبول (أ ف ب)

ووقع وزيران من روسيا وأوكرانيا الاتفاق بشكل منفصل، وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.

بارقة أمل

بدوره، قال غوتيريش خلال المراسم "اليوم هناك بارقة أمل في البحر الأسود.. بارقة أمل وسبيل للممكن... وإغاثة في عالم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى"، ودعا روسيا وأوكرانيا لتطبيق الاتفاق بالكامل.

من جانبه، أوضح أردوغان أن الاتفاق الذي وقعته تركيا أيضا سيساعد في منع وقوع مجاعة ويخفف من تضخم أسعار الغذاء عالميا.

ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)

اتفاق مبدئي

هذا وتوصل الجانبان الروسي والأوكراني إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب.

فيما ذكرت مصادر أوروبية، أن اتفاق تصدير القمح الأوكراني ينص على إنشاء ممرات من أوديسيا وميناءين آخرين، كما سيتم تصدير الحبوب من مدينتي تشورنومورسك ويوجني.

يشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير في العالم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نواب البرلمان: الغنوشي وضع تونس في حالة فوضى سياسية نواب البرلمان: الغنوشي وضع تونس في حالة فوضى سياسية
اكتشف المزيد