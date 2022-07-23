أوكرانيا: قتلى وجرحى بقصف صاروخي روسي على كيروهوفراد

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد أعلنت كييف استهداف روسيا إقليم كيروهوفراد وسط البلاد بقصف صاروخي أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وأوضح حاكم الإقليم أندريه رايكوفيتش أن قوات روسية أطلقت 13 صاروخاً وأصابت مطاراً عسكرياً وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم، اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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انقطاع الكهرباء

كذلك قال في منشور على تليغرام إن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة وإن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم نتيجة القصف الروسي.

يأتي ذلك بعد تقارير بريطانية كشفت أن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في وضع شن هجوم بري ثانوي بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة للهجمات البرية.

السيطرة على كامل دونباس

وأضافت أن تلك الأسلحة، التي تحتوي على رؤوس حربية صغيرة نسبيا، مصممة لتدمير الطائرات وقد تشكل تهديدا كبيرا للقوات في العراء وللمباني الضعيفة، لكن من المستبعد أن تخترق المباني القوية.

يشار إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا تتواصل، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية للسيطرة على كامل دونباس.

وسيطرت القوات الروسية منذ بدء عمليتها في 24 فبراير على جزء كبير من الأراضي عبر الجناح الجنوبي لأوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وتدفع ببطء القوات الأوكرانية للخروج من منطقتين متمردتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا، واعترفت بهما كدول مستقلة.