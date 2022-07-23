أوكرانيا: نستعد لتصدير الحبوب من المواني رغم الضربة الروسية

كشف وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أن بلاده تواصل استعدادها لاستئناف صادرات الحبوب من موانيها المطلة على البحر الأسود رغم الضربة الصاروخية الروسية التي أصابت ميناء أوديسا، السبت.

وكتب كوبراكوف على فيسبوك: "نواصل الاستعدادات الفنية لانطلاق صادرات المنتجات الزراعية من موانينا".

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صواريخ أصابت أوديسا

يأتي ذلك بعد أن كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً مهماً لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب، مما يهدد بانهياره.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن روسيا "هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر".

كما أضاف أن "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء".

اتفاق تاريخي

يذكر أن أوكرانيا وروسيا وقعتا، الجمعة، في إسطنبول اتفاقاً تاريخياً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في مواني البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عدداً كبيراً من دول العالم.

ووقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصّين متطابقين لكن منفصلين، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع على أي مستند مع الروس.

"منارة للأمل والفرص"

وفي كلمته بمراسم توقيع الاتفاق في إسطنبول، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق يفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من 3 مواني أوكرانية رئيسية، هي: أوديسا وتشسرنومورسك ويوجني.

كما أضاف أمام حشد المجتمعين: "اليوم توجد منارة على البحر الأسود. منارة للأمل والفرص والارتياح في عالم يحتاج ذلك أكثر من أي وقت مضى".

في غضون أسابيع قليلة

إلى ذلك كشف مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في إفادة للصحافيين، الجمعة، أنه من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الكامل في غضون أسابيع قليلة وستزيد شحنات الحبوب من المواني الثلاثة التي أعيد فتحها حتى تصل إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية البالغة 5 ملايين طن شهرياً.

وأضافوا أن الممر الآمن من وإلى المواني سيكون مضموناً فيما وصفه أحد المسؤولين بأنه "وقف لإطلاق النار بحكم الأمر الواقع" بالنسبة للسفن والمنشآت التي يغطيها الاتفاق، على الرغم من أن كلمة "وقف إطلاق النار" لم ترد في نص الاتفاقية.

120 يوماً

كما أردفوا أنه على الرغم من أن أوكرانيا قامت بتلغيم المناطق البحرية القريبة ضمن وسائلها الدفاعية ضد العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ 5 أشهر، فإن مرشدين أوكرانيين سيرشدون السفن عبر القنوات الآمنة في مياهها الإقليمية.

وسيكون الاتفاق صالحاً لمدة "120 يوماً"، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.

يشار إلى أن موسكو نفت مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلاً من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى مواني البحر الأسود.