الجيش الأوكراني: موسكو تستهدف منشأة لمعالجة الحبوب بأوديسا

بعد يوم واحد من موافقة الأطراف المتحاربة على فتح الطريق أمام صادرات الحبوب من ميناء أوديسا، أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية استهدفت ميناء أوديسا، اليوم السبت، وطالت منشأة لمعالجة الحبوب.

وأضاف المتحدث العسكري، يوري اجنات، أن القصف لم يسفر عن خسائر كبيرة في البنية التحتية للميناء، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وكان ممثل منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، أعلن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "موسكو هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، مضيفاً "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين، وأصاب صاروخان البنية التحتية لميناء أوديسا.

صواريخ كروز

وشوهد تصاعد لأعمدة دخان في الميناء بعد دوي انفجارات.

جاءت هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من توقيع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول.

يشار إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تجنب حدوث مجاعة تهدد عشرات الملايين من الناس في الدول الفقيرة، عبر ضخ مزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة وغيرها من المنتجات في الأسواق العالمية.

كما سيكون صالحاً لمدة "120 يوماً"، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية نتيجة الحرب الروسية.

فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلا من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى مواني البحر الأسود.