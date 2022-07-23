المجر: العقوبات على روسيا فشلت.. وأوروبا بحاجة لاستراتيجية جديدة

شدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان السبت على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا لأن العقوبات الموقعة على موسكو لم تنجح.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في رومانيا أن "أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد... بدلاً من كسب الحرب"، وفق رويترز.

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كما أكد أوربان، الذي أعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل، أن "المجر ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة".

4 ركائز

كذلك لفت إلى أن الاستراتيجية الغربية استندت إلى 4 ركائز، وهي أن "أوكرانيا يمكنها كسب الحرب ضد روسيا بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وأن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع استقرار قيادتها، وأن العقوبات ستضر روسيا أكثر من أوروبا، وأن العالم سيصطف لدعم أوروبا".

غير أنه أوضح لأنصاره أن هذه الاستراتيجية فشلت وأسعار الطاقة ارتفعت وهناك حاجة لاستراتيجية جديدة الآن، مشيراً إلى أن الحكومات في أوروبا تنهار "مثل لعبة الدومينو". وقال: "نحن نجلس في سيارة بها ثقب في جميع الإطارات الأربعة.. من الواضح تماماً أنه لا يمكن الفوز بالحرب بهذه الطريقة"، مردفاً أن "أوكرانيا لن تفوز بالحرب بهذه الطريقة لأن الجيش الروسي يتمتع بأفضلية كبيرة".

وكان أوربان قد أعلن سابقاً أن المجر غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، قائلاً إن ذلك سيقوض اقتصاد بلاده.

لن تؤدي إلى تغيير موقفها

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها.

وقال بيسكوف في اتصال مع الصحافيين: "حتى أشد العقوبات لم تنجح في دفع الدول لتغيير موقفها"، بحسب رويترز.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد. فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.