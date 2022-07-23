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تركيا تحتج.. وتستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب جماعة كردية

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مظاهرة سابقة لمناصري حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية - أرشيفية

تركيا تحتج.. وتستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب جماعة كردية

دبي - العربية.نت

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أعلنت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بالأعمال السويدي في أنقرة لنقل "رد فعلها القوي" على ما وصفته "بالدعاية الإرهابية" خلال احتجاج جماعة كردية في ستوكهولم.

هل يجدي تهديد تركيا بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا للناتو؟ العرب والعالم خاص هل يجدي تهديد تركيا بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا للناتو؟

وبعد العملية الروسية في أوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمتهما بدعم "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

ووقعت الدول الثلاث الشهر الماضي اتفاقا يلغي اعتراض أنقرة على انضمامهما للحلف مقابل وعود تتعلق بمكافحة الإرهاب وصادرات الأسلحة.

تركيا السويد فنلندا (تعبيرية- أيستوك)
تركيا السويد فنلندا (تعبيرية- أيستوك)

وكان الرئيس التركي، وخلال قمة للناتو في نهاية يونيو في مدريد، دعا البلدان الاسكندينافيان إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد.

فيما أعلنت الرئاسة التركية حينها أن أردوغان حصل على ما سمّاه "تعاوناً كاملاً" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، مقابل الموافقة على دعم انضمامهما للناتو.

مخاوف تركية

يشار إلى أن أنقرة كانت أعربت قبل أشهر عن مخاوف من انضمام الدولتين، وقدمت مطالب تضمن "وقف دعم حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه إرهابياً، وتسليم مطلوبين أكراد ومعارضين تحتضنهم كل من ستوكهولم وهلسنكي إلى السلطات في أنقرة.

وتنفي السويد وفنلندا الاتهامات التركية بدعمها لتنظيمات كردية مسلحة وأخرى سياسية، لكن أنقرة تشدد على أن كلا البلدين يقدمان الدعم لها، علاوة على اتهامها لستوكهولم وهلسنكي بإيواء عناصر تنتمي لحركة "الخدمة" التي يقودها الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتّهمه الرئيس أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي وقعت في منتصف يوليو من عام 2016.

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