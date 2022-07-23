هل لحركة التحرير الإسلامي في السودان علاقة بالإخوان؟

في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي دفع الله عن بدايات نضاله في الجامعات من ضمن حركة التحرير الإسلامي في خمسينيات القرن الفائت.
دفع الله ينفي أن يكون للحركة علاقة بجماعة الإخوان ويوضح أنها أتت نتيجة الصراع بين الإسلاميين واليساريين في السودان.
الجزولي دفع الله ترك حركة التحرير عقب ثورة أكتوبر في 1964 وعندما أصبح نقيبا للأطباء قاد إضراب الأطباء في العام 1982 من أجل تحسين أوضاعهم وزيادة التقديمات للمرضى.
تم اعتقال دفع الله في سجن كوبر ولم يستطع الاجتماع بالرئيس السوداني وقتها جعفر النميري إلا بعد مرور نحو عام على طلبه موعدا لمناقشة مطالب النقابة معه. بقي إضراب الأطباء مستمرا حتى تحققت مطالبهم ورفع الحصار عن مبنى النقابة.
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