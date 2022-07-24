امرأة اعتقلوا زوجها.. فتزعمت المعارضة وترشحت للرئاسة

العام الفائت، كانت ضيفة الجزء الأول من برنامج "البعد الآخر" أحد عناوين أبرز الأخبار قبل أن تسرق حرب مجاورة لبلدها الأضواء كلها، فقد خلفت زوجها بعد اعتقاله وخاضت بدلاً منه الانتخابات الرئاسية.

سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية تحدثت عن رؤيتها لمستقبل بلادها والمعارضة في أوروبا الشرقية في ضوء ما ستسفر عنه الحرب الروسية في أوكرانيا.

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أما الجزء الثاني من البرنامج فتخصصه مقدمة البرنامج منتهى الرمحي لمناقشة موضوع نهاية الأحزاب العقائدية والأيدولوجية في أوروبا في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا مع أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية رياض جعيدان.