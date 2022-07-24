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رئيس سريلانكا الجديد يتعهد بعدم المساس بالحق بالتظاهر السلمي

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Ranil Wickremesinghe who has been elected as the Eighth Executive President under the Constitution speaks to media as he leaves a Buddhist temple, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 20, 2022. REUTERS/ Dinuka Liyanawatte
الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه
سريلانكا

رئيس سريلانكا الجديد يتعهد بعدم المساس بالحق بالتظاهر السلمي

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة أزال مئات من أفراد الأمن جزءاً من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة، مما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقاً يشنها ويكريميسنغه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد

كولومبو - رويترز

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قال مكتب الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس أبلغ دبلوماسيين هذا الأسبوع بأن المظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار بما في ذلك في العاصمة كولومبو.

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أزال مئات من أفراد الأمن جزءاً من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة، مما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقاً يشنها ويكريميسنغه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد.

الجيش يحرس مقر الرئاسة في كولومبو بعد إخلائه من المحتجين
الجيش يحرس مقر الرئاسة في كولومبو بعد إخلائه من المحتجين

وقال مكتب الرئيس في بيان واصفاً اجتماعاً مع مبعوثين مقيمين في كولومبو: "أكد الرئيس رانيل ويكريميسنغه مجدداً التزام سريلانكا بالإبقاء على الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف".

وأضاف أن الرئيس "أطلع الدبلوماسيين كذلك على الإجراءات التي اتخذت لضمان السماح للمظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل المدينة دون أن تهدد الممتلكات أو الأرواح".

محتجون قبالة قصر الرئاسة في كولومبو الجمعة
محتجون قبالة قصر الرئاسة في كولومبو الجمعة
سريلانكا.. إعادة فتح مكتب الرئيس غداً بعد إخلائه من المحتجين العرب والعالم سريلانكا سريلانكا.. إعادة فتح مكتب الرئيس غداً بعد إخلائه من المحتجين

وأثارت حملة يوم الجمعة إدانات من مبعوثي الأمم المتحدة والدول الغربية الذين حثوا الحكومة على ضبط النفس بدرجة أكبر قائلين إن استخدام القوة قد يزيد من زعزعة الاستقرار في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ 70 عاماً.

وتولى ويكريميسنغه المنصب بعد فوزه في تصويت بالبرلمان بعد فرار سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته إثر احتجاجات حاشدة أثارها سوء إدارته للاقتصاد.

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