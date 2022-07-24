زيلينسكي يبحث مع نواب أميركيين إرسال مزيد من الأسلحة لكييف

قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحث مع نواب من الكونغرس الأميركي إرسال مزيد من الأسلحة لكييف، مشيرة إلى أن أعضاء الكونغرس أكدوا وجود خطط لإرسال نحو 30 من أنظمة "هيمارس" الصاروخية.

واجتمع وفد رفيع من الكونغرس الأميركي مع الرئيس زيلينسكي، في كييف، أمس السبت، ووعد بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب ضد روسيا.

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وضم الوفد آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ويعد هذا الأحدث ضمن سلسلة من الزوار الأميركيين البارزين إلى أوكرانيا.

وقال الوفد، في بيان، إن "الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية".

وأضاف: "سنواصل البحث عن سبل لدعم الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مواصلتهما موقفهما الشجاع".

ولم يشر بيان الوفد يوم السبت بشكل محدد إلى عمليات نقل أسلحة. من ناحية أخرى نُقل عن سميث قوله لإذاعة "أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي"، المدعومة من الولايات المتحدة، أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لتسليم المزيد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.