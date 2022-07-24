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سوناك: أنا الطرف الأضعف في السباق لرئاسة حكومة بريطانيا

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Conservative leadership candidate Rishi Sunak speaks at a Conservative Party leadership campaign event in Grantham, Britain, July 23, 2022. REUTERS/Peter Nicholls
وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك في غرانثام أمس

سوناك: أنا الطرف الأضعف في السباق لرئاسة حكومة بريطانيا

سيصوت أعضاء حزب المحافظين على من يحل محل جونسون خلال الصيف الحالي.. ولم يتبق من المرشحين على المنصب سوى سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس

غرانثام (إنكلترا) - رويترز

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وصف وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك نفسه السبت بأنه الطرف الأضعف في السباق على منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل.

وساهمت استقالة سوناك من الحكومة في حدوث تطورات جذرية بلغت ذروتها بموافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون على التنحي بعد سلسلة من الفضائح.

بوريس جونسون خلال اجتماع مع رجال أعمال الأسبوع الماضي
بوريس جونسون خلال اجتماع مع رجال أعمال الأسبوع الماضي

وسيصوت أعضاء حزب المحافظين الحاكم على من يحل محل جونسون خلال الصيف الحالي ومن المقرر صدور إعلان في الخامس من سبتمبر.

ولم يتبق من المرشحين على المنصب سوى سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس.

ورغم أن سوناك تصدر جميع جولات التصويت بين نواب الحزب إلا أن تراس تمتلك الأفضلية حتى الآن لدى أعضاء الحزب الحاكم وعددهم 2000 والذين سيختارون الفائز في نهاية المطاف.

ليز تراس خلال جولة انتخابية في ماردن السبت
ليز تراس خلال جولة انتخابية في ماردن السبت
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وأظهر استطلاع أجراه "معهد يوجوف" لأعضاء حزب المحافظين ونشر يوم الخميس أن تراس تتقدم بفارق 24 نقطة على سوناك.

وقال سوناك في خطاب ألقاه السبت في بلدة غرانثام بوسط إنكلترا، مسقط رأس رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر: "لا شك أنني المرشح الأضعف.. القوى التي لها صلاحية اتخاذ القرار ترغب في تتويج المرشح الآخر.. لكنني أعتقد أن الأعضاء يريدون الاختيار وهم مستعدون للاستماع".

وستكون تراس ثالث سيدة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد تاتشر وتيريزا ماي في حالة فوزها. أما في حالة فوز سوناك فسيكون أول زعيم للبلاد من أصل هندي.

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