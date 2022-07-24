عسكريتاريا.. خطة أميركا لتتبع الصواريخ فرط الصوتية

تتناول حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع، الاستخدامات الأميركية للأقمار الصناعية من أجل رصد وتتبع الصواريخ فرط الصوتية، في ظل التهديدات الصينية والروسية، إضافة إلى توقيع اتفاق بين شركتي سامي السعودية ولوكهيد مارتن الأميركية، لدعم قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.

في جديد التسلح، يتوقف البرنامج عند طلب القوات الجوية الملكية المغربية أسطول مروحيات من طراز H135 من شركة إيرباص. أما فقرة أسلحة المستقبل، فتستضيف رئيس شركة سيرا الهندسية الفرنسية وتحاوره عن دور الروبوتات والمركبات المُسيّرة في تسليح الجيوش.

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وتعرض فقرة على الأرض لراجمةُ الصواريخِ الأميركيَّةُ M142 HIMARS بعدَ تسليمِهَا إلى أوكرانيا.

كذلك تستضيف فقرة "سباق التسلح"، المهندسُ راتب أبو راغب، مديرُ المبيعاتِ فِي المركزِ الأردنيِّ للتصميم والتطوير للتعرف على خطط المركز وقدراته في مجال الصناعات العسكرية. وتعرض لفقرة "أسلحة غيّرت وجه التاريخ" على قاذفة القنابل TU-160. وفي الختام شرحٌ لمفهوم حرب الاستنزاف.