مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال عملية للجيش بالضفة
وزارة الصحة الفلسطينية: بشار عزيزي (25 عاما) أصابته رصاصة في الصدر وعبدالرحمن سليمان (28 عاما) أصابته رصاصة في الرأس
قُتل شابان فلسطينيان وجرح ستة فلسطينيين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية نفذها في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم.
وقالت الوزارة في بيان إن الشابين هما بشار عزيزي (25 عاما)، وقد أصيب برصاصة في الصدر وعبدالرحمن سليمان (28 عاما) الذي أصيب برصاصة في الرأس.
من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 19 مصاباً في مواجهات نابلس، من بينهم 10 بالرصاص الحي.
وأكد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدعومة بغطاء من طائرات الاستطلاع اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت منزلا في حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وبدأت بقصفه بالصواريخ، وسط إطلاق نار كثيف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه ينفذ عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، من دون أن يعلق على الفور على سقوط قتلى وجرحى. لكنه قال في بيان إن "تبادلا لاطلاق النار جرى بين المسلحين المشتبه بهم والقوات" الاسرائيلية.
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