بسبب جنسيته الإسرائيلية.. روسيا تعتقل سياسياً معارضاً
ليونيد غوزمان كان قد غادر روسيا قبل أشهر بسبب معارضته للعملية العسكرية في أوكرانيا
اعتقلت السلطات الروسية اليوم الاثنين سياسياً معارضاً عاد مؤخراً إلى موسكو من الخارج.
واعتقل ليونيد غوزمان بعد أن أصدرت وزارة الداخلية مذكرة توقيف بحقه أثناء التحقيق في قضية جنائية ضده.
واتُهم غوزمان بخرق القانون الذي يطالب المواطنين الروس بإخطار السلطات بالحصول على جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في دولة أخرى. وفي حالة إدانته، يمكن الحكم على غوزمان بغرامة أو بالعمل المجتمعي.
وأبلغ غوزمان السلطات بجنسيته الإسرائيلية، لكن السلطات أكدت أنه لم يفعل ذلك في غضون الوقت المطلوب.
وغوزمانوهو من أشد المنتقدين للعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا. وكان قد غادر روسيا عندما بدأت العمليات العسكرية في فبراير الماضي، لكنه اتخذ كما قال "خياراً أخلاقياً" بالعودة للبلاد في يونيو الماضي.
وصنفته وزارة العدل الروسية على أنه "عميل أجنبي"، وهو وصف قوي ينطوي على تدقيق حكومي إضافي في ملفه.
من جهته، قال ميخائيل بيريوكوف، محامي غوزمان، إن السياسي اعتقل في مترو أنفاق موسكو ونقل إلى مركز للشرطة.
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