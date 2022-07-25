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زيلينسكي: أوكرانيا لن تستسلم وحتى الروس يتوقعون الهزيمة

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الرئيس الأوكراني 2 فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا لن تستسلم وحتى الروس يتوقعون الهزيمة

السلطات الأوكرانية تسعى إلى استعادة خيرسون في سبتمبر المقبل

دبي - العربية.نت، رويترز

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو، الأحد، بعد خمسة أشهر من الهجمات الروسية، أن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو.

وأضاف زيلينسكي: "حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر، نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما يخبرون به أقاربهم عندمايتصلون بهم".

وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا لم تستسلم. وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".

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وميدانيا، أكدت تصريحات أوكرانية أن السلطات في كييف تريد قلب المعركة من الدفاع إلى الهجوم، وذلك ببدء معركة لطرد القوات الروسية من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها الأخيرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت السلطات الأوكرانية في خيرسون أنها ستستعيد المنطقة بحلول سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الجيش الأوكراني أظهر ثباتا خلال المعارك الماضية وسينتقل إلى الأعمال الهجومية المضادة.

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