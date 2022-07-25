.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قاتل شينزو آبي سيبقى معتقلاً حتى نوفمبر ويخضع "لتقييم نفسي"

  • الخط
FILE - Tetsuya Yamagami, the alleged assassin of Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe, gets out of a police station in Nara, western Japan, on July 10, 2022, on his way to local prosecutors' office. The suspect will be detained until late November for mental evaluation so prosecutors can determine whether to formally press charges and sent him to trial for murder, officials said Monday.(Nobuki Ito/Kyodo News via AP, File)
تيتسويا ياماغامي في قبضة الشرطة

قاتل شينزو آبي سيبقى معتقلاً حتى نوفمبر ويخضع "لتقييم نفسي"

كان من المقرر أن تنتهي فترة اعتقال تيتسويا ياماغامي الحالية في وقت لاحق من هذا الشهر

طوكيو – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن يتم احتجاز قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي حتى أواخر نوفمبر المقبل لتقييم قواه العقلية حتى يتمكن الادعاء العام من تحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات إليه رسمياً وإرساله إلى المحاكمة بتهمة القتل أم لا، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين.

وألقي القبض على القاتل، تيتسويا ياماغامي، على الفور بعدما أطلق النار على آبي من الخلف عندما كان الزعيم السابق يلقي خطاباً في إطار حملة انتخابية خارج محطة قطار مزدحمة غربي اليابان في الثامن من يوليو الحالي.

تيتسويا ياماغامي يظهر في لقطة من فيديو خلف شينزو آبي قبل اغتياله بلحظات في 8 يوليو الحالي
تيتسويا ياماغامي يظهر في لقطة من فيديو خلف شينزو آبي قبل اغتياله بلحظات في 8 يوليو الحالي

وقالت المحكمة المحلية في نارا إنها منحت الإذن للادعاء العام باحتجاز المشتبه به لفحص قواه العقلية حتى 29 نوفمبر المقبل، عندما يحين وقت توجيه اتهامات رسمية له.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة اعتقال ياماغامي الحالية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاماً، قال للشرطة إنه قتل آبي بسبب صلاته بجماعة دينية يكرهها.

رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (أرشيفية)
  • رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (أرشيفية)
2 صور
رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (أرشيفية)
رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (أرشيفية)
ثعبان عملاق ينقض على صاحبه والشرطة تتدخل باللحظات الأخيرة الأخيرة ثعبان عملاق ينقض على صاحبه والشرطة تتدخل باللحظات الأخيرة

وتشير تصريحاته والأدلة الأخرى إلى أنه وصل إلى حالة من اليأس بسبب قيام والدته بالتبرع بمبالغ كبيرة لـ"كنيسة التوحيد" ما أدى إلى إفلاس الأسرة.

وسلّط اغتيال آبي الضوء على العلاقات المشكوك فيها منذ عقود بينه هو وحزبه وبين الكنيسة المحافظة.

واجتمع أعضاء "الحزب الدستوري الديمقراطي" المعارض الرئيسي في اليابان اليوم الاثنين وأكدوا خططاً لمتابعة تحقيق في كيفية تأثير الكنيسة على اعتراضات "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم على تغيير قانوني متصل بالزواج في اليابان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران: لن نشغل كاميرات المراقبة حتى يتم إحياء الاتفاق النووي إيران: لن نشغل كاميرات المراقبة حتى يتم إحياء الاتفاق النووي
اكتشف المزيد