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محقق روسي يريد تشكيل محكمة دولية بشأن أوكرانيا

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- رويترز
مقابر جماعية في منطقة بوتشا الأوكرانية
روسيا و أوكرانيا

محقق روسي يريد تشكيل محكمة دولية بشأن أوكرانيا

رئيس لجنة التحقيق الروسية قال إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا

العربية.نت، رويترز

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قال رئيس لجنة التحقيق الروسية إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية، اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الكسندر باستريكين اتهامه "أكثر من 220 شخصا من بينهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قادة وحدات عسكرية قصفت السكان المدنيين".

وقال إن هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب "جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم".

تعبيرية
تعبيرية

وقال باستريكين، الذي تحقق لجنته في الجرائم الكبرى، إنه تم توجيه اتهامات لاثنين وتسعين من القادة ومرؤوسيهم، وإنه تم إعلان أن 96 شخصا، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.

واتفقت الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على تنسيق إجراء تحقيقات في جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا.

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ومنذ أن بدأت القوات الروسية ما تصفها بعملية عسكرية خاصة في 24 فبراير الماضي، قامت بقصف مدن أوكرانية وحولتها إلى أنقاض وخلفت وراءها جثثا في شوارع البلدات والقرى التي احتلتها. وتقول أوكرانيا إن عشرات الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم. وتنفي موسكو مسؤوليتها.

ووردت أيضا بعض التقارير عن إساءة معاملة الأوكرانيين للسجناء الروس على الرغم من أن معظم الاتهامات التي وثقتها هيئات مثل الأمم المتحدة تتعلق بفظائع مزعومة ارتكبها الغزاة الروس ووكلاؤهم.

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