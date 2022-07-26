إسرائيل ترد على روسيا: مكانة الجالية اليهودية في علاقاتنا محورية

وسط توتر العلاقات بين البلدين، ردت إسرائيل اليوم الثلاثاء، على روسيا بشأن خطوة موسكو بإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان ردا على تصريحات الكرملين إن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى تاريخ طويل وتواصل منتظم ومصالح مشتركة".

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كما أضاف البيان "الجالية اليهودية في قلب هذه العلاقات، إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كعادتها، مستعدة وجاهزة للدخول في حوار".

وكان الكرملين قال في وقت سابق اليوم، إن خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا "تسيّس"، واصفا إياها بأنها مسألة قانونية بحتة.

كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء "لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل"، مضيفاً "هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي. يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد". ولم يقدم بيسكوف تفاصيل إضافية.

خطوة مفاجئة

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن وزارة العدل طلبت "حل" الوكالة اليهودية بسبب انتهاكات قانونية لم تحدّدها.

ويقول محللون إن القرار الروسي بإغلاق الوكالة اليهودية قد يكون بمثابة تحذير من الكرملين للابيد الذي اتخذ موقفا أكثر صرامة من سلفه بشأن الصراع في أوكرانيا.

وكان لابيد حذر الأحد في بيان من أن حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا سيشكل "حدثا خطيرا" يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا التي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل.