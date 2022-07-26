بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا.. وتضيف 42 جهة جديدة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية: "تمت إضافة 42 جهة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا".

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كما ضمت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عددا من المحافظين الروس، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

يذكر أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص، وأكثر من 120 شركة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت لندن إن ذلك أدى إلى تخفيض ثلاثة أرباع الشركات الأجنبية عملياتها في روسيا، فيما انسحب ربعها تقريبا بالكامل.

وأضافت أن الواردات الروسية انخفضت بنسبة تزيد عن 40٪ منذ العملية، ومن المرجح أن تنضب مخزونات مكونات التصنيع المستوردة الحيوية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 60٪، واعترف وزير النقل الروسي بأن البنية التحتية اللوجستية لروسيا "معطلة" الآن نتيجة للعقوبات.