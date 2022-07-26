تيك توك في خطر.. المرشحة الأوفر حظاً لخلافة جونسون تتوعد

كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، المرشحة الأوفر حظاً لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين، الاثنين، أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا المملوكة للصين مثل تيك توك إذا فازت.

وأضافت تراس عندما سئلت في مناظرة على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عما إذا كانت ستتعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية أنه "يجب علينا بكل تأكيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الأنواع من الشركات"، وفق رويترز.

مادة اعلانية

يشار إلى أن تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك يتنافسان على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا بعد أن أجبرت انتقادات لحكومة بوريس جونسون التي لاحقتها الفضائح رئيس الوزراء على التنحي.

سوناك يعِد بالتشدد حيال الصين

وكان سوناك قد تعهد الأحد اعتماد خط متشدد حيال الصين في حال أصبح الرئيس المقبل لوزراء بريطانيا، واصفاً بكين بأنها "التهديد الأول" للأمن المحلي والعالمي.

كما اتهم سوناك الصين بـ"سرقة تكنولوجياتنا والتسلل إلى جامعاتنا"، متخذاً بذلك موقفاً في السباق إلى داونينغ ستريت ضد منافسته تراس التي أُتيحت لها فرصة تشديد اللهجة حيال بكين عندما كانت على رأس وزارة الخارجية البريطانية، بحسب فرانس برس.

5 سبتمبر

يذكر أن أعضاء حزب المحافظين الحاكم سيصوتون على من يحل محل جونسون خلال الصيف الحالي ومن المقرر صدور إعلان في الخامس من سبتمبر.

فيما لم يتبق من المرشحين على المنصب سوى سوناك وتراس. ورغم أن سوناك تصدر جميع جولات التصويت بين نواب الحزب إلا أن تراس تمتلك الأفضلية حتى الآن لدى أعضاء الحزب الحاكم وعددهم 2000 والذين سيختارون الفائز في نهاية المطاف.