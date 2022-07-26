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روسيا: بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من أوكرانيا

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ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
روسيا و أوكرانيا

روسيا: بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مركز التنسيق المشترك بدأ عمله في اسطنبول وفقا لمبادرة التفاهم بشأن النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام مبادرة التفاهم المتبادل بشأن نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا، بدأ مركز تنسيق مشترك عمله في اسطنبول. ستصل مجموعة متقدمة من الخبراء الروس إلى اسطنبول اليوم وتبدأ العمل في شكل رباعي"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

كما أوضح البيان أن "الوفد الروسي يرأسه الأدميرال إدوارد لويك."

وسوف تكون المهمة الرئيسية للمختصين الروس في مركز التنسيق المشترك هي حل جميع المشكلات اللازمة لدخول المبادرة على الفور مرحلة التنفيذ العملي، حيث تخضع أنشطة الممثلين الروس في المركز لمراقبة خاصة من وزارة الدفاع الروسية.

من مراسيم توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في تركيا برعاية الأمم المتحدة
من مراسيم توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في تركيا برعاية الأمم المتحدة

من جانبها صرحت وزارة الدفاع التركية بأن حفل افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول سيعقد يوم غد الأربعاء، 27 يوليو.

ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.

ويتضمن الاتفاق، تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.

يشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير في العالم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث توقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية،، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.

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