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بمنتجع سوتشي الروسي.. بوتين يلتقي أردوغان في 5 أغسطس

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لقاء سابق يجمع أردوغان وبوتين في منتجع سوتشي الروسي - سبتمبر 2021 من رويترز

بمنتجع سوتشي الروسي.. بوتين يلتقي أردوغان في 5 أغسطس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المتحدث باسم الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في الخامس من أغسطس آب، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

روسيا: بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا: بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من أوكرانيا

وأوضح دميتري بيسكوف أن الزعيمين سيناقشان المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ العملية الروسية في أوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 تموز/يوليو.

من لقاء بوتين وأردوغان في قمة طهران 19 يوليو 2022 - رويترز
من لقاء بوتين وأردوغان في قمة طهران 19 يوليو 2022 - رويترز

اتفاق اسطنبول

هذا وتوسطت تركيا بين موسكو وكييف في اتفاقية للسماح بتصدير الحبوب، وقعها الطرفان في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، بسبب الحرب الروسية التي انطلقت في الجارة الغربية 24 فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء افتتاح مركز تنسيق مسؤول عن الإشراف على نقل الحبوب وفقًا للاتفاقية الموقعة في 22 تموز/يوليو بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الأربعاء في اسطنبول.

من مراسيم توقيع اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في تركيا - فرانس برس
من مراسيم توقيع اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في تركيا - فرانس برس

ومن المفترض أن يؤدي استئناف الصادرات إلى مساعدة الدول التي تعتمد على الأسواق الروسية والأوكرانية والتي تمثل معًا 30% من تجارة القمح العالمية.

كما سيكون مركز التنسيق مسؤولا عن تفتيش السفن التي تبحر من وإلى البحر الأسود كما طالبت موسكو.

يشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير في العالم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث توقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.

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