لعام إضافي.. الاتحاد الأوروبي يمدد التدابير التقييدية للبنان
التدابير التقييدية الأوروبية تتيح معاقبة شخصيات وكيانات تقوض الديمقراطية في لبنان
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد إطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي.
وقال المجلس الأوروبي، اليوم، الثلاثاء إنه اعتمد قرارا يمدد لمدة سنة واحدة، حتى 31 يوليو 2023، إطار الإجراءات التقييدية المستهدفة لمعالجة الوضع في لبنان، وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.
كما ينص هذا الإطار، المعتمد منذ 30 يوليو 2021، على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بـ"إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير"، وكذلك إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بمن فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في القطاعين المصرفي والمالي”.
حظر سفر وتجميد أصول
وتكمن هذه العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول لأشخاص وكيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة.
كما تطول الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
-
روسيا ستغادر محطة الفضاء بسبب العقوبات.. وناسا تردقررت روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد العام 2024"، وفق ما أفاد الرئيس الجديد لوكالة الفضاء التابعة لموسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ... العرب والعالم
-
إسرائيل ترد على روسيا: مكانة الجالية اليهودية في علاقاتنا محوريةوسط توتر العلاقات بين البلدين، ردت إسرائيل اليوم الثلاثاء، على روسيا بشأن خطوة موسكو بإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير ... العرب والعالم
-
فيديو رومانسي.. عريس سعودي يعزف على البيانو بيوم زفافهلفت فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أنظار الكثيرين لقيام شاب بعزف مقطوعة موسيقية لزوجته في ليلة زفافهما.وظهر العريس وهو يجلس ... سوشيال ميديا