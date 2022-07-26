بقصف أوكراني.. حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك

أعلن رئيس إدارة مدينة دونيتسك الموالي لموسكو، اليوم الثلاثاء، أن حريقا شب ليلا في مستودع للنفط بمنطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المدينة.
وقال أليكسي كولمزين رئيس بلدية دونيتسك على تليغرام "نتيجة القصف الليلي في منطقة بودينوفسكي، شب حريق في مستودع لتخزين الوقود".
إخماد الحريق
وأضاف أنه تم إخماد الحريق في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
في السياق، قالت خدمات الطوارئ في دونيتسك، إنه لم تقع إصابات نتيجة الحريق.
مستودع تخزين
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا قرب خزانات النفط على خطوط السكك الحديدية في مستودع التخزين.
ودونيتسك هي عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا، وهو كيان منشق في منطقة دونباس الأوكرانية ومعترف بها من قبل روسيا وسوريا وكوريا الشمالية فقط.
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