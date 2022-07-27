بخمس قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 152 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك، وفق ما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار (JCCC) الأربعاء.

وجاء في البيان: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية فجر اليوم عند الساعة 04.00 غورغيفكا بمنطقة بتروفسكي بخمس قذائف من عيار 152 ملم"، بحسب وسائل إعلام روسية.

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وتقع بتروفسكي في الضواحي الغربية لمدينة دونيتسك، وهو أبعد جزء من المدينة عن المركز.

حريق في مستودع للنفط

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس إدارة مدينة دونيتسك، الثلاثاء، أن حريقاً شب ليلاً في مستودع للنفط بمنطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المدينة.

وقال رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كولمزين على تليغرام، إنه "نتيجة القصف الليلي في منطقة بودينوفسكي، شب حريق في مستودع لتخزين الوقود". وأضاف أنه تم إخماد الحريق في حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق رويترز.

فيما أوردت خدمات الطوارئ في دونيتسك أنه لم تقع إصابات نتيجة الحريق.

كما أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً مشتعلاً قرب خزانات النفط على خطوط السكك الحديدية في مستودع التخزين.

المرحلة الثانية

يشار إلى أن دونيتسك هي عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا، وهو كيان منشق في منطقة دونباس الأوكرانية ومعترف بها من قبل موسكو. وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي، قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتسيطر موسكو الآن على منطقة لوغانسك بالكامل، فيما تسعى للاستيلاء على دونيتسك. ومنذ أبريل الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

فيما تهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.